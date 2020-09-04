البحرين تفتح مجالها الجوى أمام الطائرات الإسرائيلية

أشارت مملكة البحرين إلى أنها ستفتح مجالها الجوي للطائرات الإسرائيلية المتجهة إلى الإمارات، في إعلان نقلته وكالة الأنباء الرسمية البحرينية، حيث أعلنت وزارة المواصلات البحرينية أنها ستسمح لجميع الطائرات إلى الإمارات بالمرورعبر مجالها الجوي.ذكرت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية: "صدرت موافقة شئون الطيران المدني على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كل الدول".البيان لم يذكر إسرائيل، ولكنه يأتي بعد يوم فقط من إعلان السعودية عن أنها ستسمح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق فوقها في طريقها إلى الإمارات، مما يجعل الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب والإمارات عملية أكثر من خلال تقليص وقت الطيران من حوالي سبع ساعات إلى ثلاث ساعات ونصف فقط.لا توجد للبحرين علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، لكن قرارها السماح للطائرات بالتحليق في مجالها الجوي يشكل علامة على التعاون مع إسرائيل، وسط تكهنات بأن البحرين ربما تعلن عن التطبيع مع إسرائيل قريباً.