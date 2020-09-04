612 إصابة جديدة بكورونا فى الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 72 ألفا و766 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة- أنه تم تسجيل 490 حالة شفاء جديدة لمصابين بالفيروس بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 63 ألفا و158 حالة، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.