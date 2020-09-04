«يحمله ويطوف به الشوارع».. «هادي» باع كل ما يملك لعلاج ابنه: ساعدوني (صور)

رغم كِبر سنه، إلا أنه ضرب مثلا رائعًا في التضحية التي يتسم بها الآباء، إلا أن المسؤولية التي حملها على عاتقه لم تكن سهلة أبدًا، هذا هو حال الحاج الهادي الشربيني، والد حسن الذي يبلغ من العمر 17 عامًا، حيث يحمل الحاج الهادي ابنه ذو الـ 17 عامًا على كتفيه ويطوف به في الشوارع؛ بحثًا عن علاج، عله يخف من آلامه وتزول محنته، بعد أن قرر الأب بيع كل ما يملك من أجل علاج ابنه.قال الحاج الهادي لـ"الدستور"، إن الله رزقه بطفل جميل، وكان قضاء الله باختبار صبره حين أصيب الطفل بتضخم بالكلى والطحال لتغلق كل أبواب المستشفيات أمام وجه الهادي مرددين كلمة "ده هيموت يحج...مفيش منه أمل".أضاف الهادي أنه لم يرغب إلا بحياة كريمة لطفله الذي لم يكمل الـ17، مضيفا أنه قام بعلاجه بمستشفى خاصة، واضطره الأمر لبيع بيته وكل ما يمتلكه من أموال على علاج ابنه وتم شفاء ابنه من تضخم الكلى والطحال، قائلا:"اللي قالولي إنه مش هيعيش سنه أهو عاش 17 سنة".استكمل الهادي حديثه قائلا، إن ابنه أصيب بضمور بالعضلات ومرض الصرع مضيفا أنه لم يعد لديه المال لعلاجه وأنه الأن يسكن ب"صفيحة" ويعيش على مساعدة سكان قريته وأوضح الهادي أنه لا يمتلك سوى ابنه وزوجته أما ما يملكه فقد باعه.وفي استغاثة من الحاج الهادي، طالب بتوفير مساعدة له من الأطباء أو أي مستشفى تستطيع توفير علاج لابنه، حيث أنه الآن لا يملك أي أموال لصرفها على ابنه ويريد أن يراه معافى سليمًا كغيره ممن هم في عمره، قائلا: "أنا زعلان وقلبي موجوع على ابني.. أرجوكم ساعدوني عشان ابني يتعالج.. مش عايز حاجة غير ان ابني يبقى كويس بس"، مطالبًا المسؤولين بالتدخل لعلاج ابنه.