مساجد مطروح تستقبل المصلين وسط إجراءات وقائية (صور)

استقبل المسجد الكبير بوسط مدينة مطروح، اليوم الجمعة، المواطنين لأداء صلاة الجمعة الثانية بعد فتح المساجد لصلاة الجمعة، وذلك وسط إجراءات احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.ورصدت "الدستور" توافد المواطنين على المسجد الكبير لأداء الصلاة بعد صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة ارتداء الكمامات واصطحاب سجادة الصلاة الخاصة بكل فرد.وقال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل أوقاف مطروح، لـ"الدستور" إنه مع بدء توافد المصلين على المسجد تم إعطاؤهم بعض الإرشادات بأن المساجد ستفتح أبوابها قبل الصلاة بـ10 دقائق بناء على توجيهات وزير الأوقاف.وأوضح أن جميع الأهالي ملتزمين بارتداء الكمامات واصطحاب سجادة الصلاة الخاصة بهم، مؤكدا أنه تم تطهير وتعقيم جميع المساجد ووضع علامات التباعد لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.