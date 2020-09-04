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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الكرملين» يتسلم معلومات استخباراتية بيلاروسية عن قضية نافالني

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:31 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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أعلن الكرملين أن بيلاروسيا سلمت أجهزة الأمن الروسية معلومات استخباراتية بشأن فبركة قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة: "إن هيئة الأمن الفيدرالية الروسية تسلمت هذه المعلومات أمس، وتدرسها حاليا وستبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بشأنها".

وأضاف: "ليست لدىّ حتى الآن أي تفاصيل عن فحوى هذه المعلومات، ولذلك لا أستطيع التعليق الآن على ما قاله الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن هذه المعلومات تؤكد فبركة قضية تسميم نافالني".

وأوضح بيسكوف أن النيابة الروسية ستفتح تحقيقا في التسميم المزعوم لنافالني في حال تقديم أدلة تثبت العثور على آثار مادة سامة في جسمه، مبديا سعي موسكو إلى كشف سبب تدهور صحة المعارض الروسي عبر الحوار مع السلطات الألمانية.

يُذكر أن الرئيس البيلاروسي قد أعلن، أمس، أن أجهزة الاستخبارات البيلاروسية اعترضت محادثة صوتية بين بولندا وألمانيا، تؤكد تزييف وفبركة الجانب الألماني موضوع تسميم المعارض الروسي.

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