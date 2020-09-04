هارب من 300 سنة سجن.. مقتل «خط الصعيد» في سوهاج

لقى أخطر مجرم في سوهاج، والذي أطلق على نفسه لقب "خط الصعيد"، مصرعه اليوم الجمعة، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بسوهاج، حيث تبين من التحريات أنه هارب من أحكام بلغت جملتها ما يقرب من 300 سنة سجنا.بدأت الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات للأجهزة الأمنية مفادها بمرور الشقي الخطر يحيى كامل عبدالنعيم تكية وشهرته يحيى تكية (52 سنة - عاطل)، والمسجل تحت رقم 30 فئة أ "تجارة أسلحة" مقيم بقرية القرامطة غرب -على الطريق طريق فرعي بناحية مركز جزيرة شندويل.تم عقب التنسيق مع الأمن العام الدفع بمجموعات قتالية وعمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بالمنطقة المشار إليها، وحال مشاهدة المتهم المتحرى عنه القوات قام بمبادرتهم بإطلاق الأعيرة النارية مما حد القوات بمبادلته إطلاق النار، حتى تم إسكات مصدر إطلاق النار.تم فحص مكان مصدر إطلاق النار وعثر على المتهم جثة هامدة وبه طلق ناري بالصدر وبجواره بندقية آلية و3 خزن لذات السلاح و98 طلقة حية من ذات العيار وكمية من الفوارغ لذات السلاح، وبتفتيش المتهم وقائيا عثر معه على كمية كبيرة من المواد المخدرة "حشيش وأفيون".وأشارت التحريات إلى أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام مؤبد بإجمالي 75 سنة، ومطلوب التنفيذ عليه في 17 حكما و4 أحكام جزئية و2 حكم جنائي والمحكوم عليه في 5 قضايا جنائية (سرقات بالإكراه وتجارة سلاح)، والمحكوم عليه غيابيًا في 22 حكمًا قضائيًا ما بين الحبس لمدة سنة وثلاثة أشهر، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 5500 جنايات قسم ثان سوهاج لسنة 2014 "سرقة بالإكراه"، والسابق اتهامه في 30 قضية متنوعة.تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لبدء النيابة التحقيق وإجراء شئونها في الواقعة، هذا وقد لاقت واقعة مقتل خط الصعيد يحيى تكية استحسان المواطنين لما كان يمثله المتهم من خطر عليهم وعلى الأمن العام، وقيام المتهم بارتكاب وقائع قتل وسرقة واتجار بالمواد المخدرة.