العراق يعتذر عن تنظيم الاحتفال بمرور 60 عامًا على «أوبك»

أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، اليوم عن تأجيل الاحتفالات الخاصة بالذكرى الستين لتأسيس المنظمة والتي كان مقرًرا لها الشهر الجاري في بغداد - وهي العاصمة حيث تأسست فيها المنظمة -.

وقال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك في تصريحات له اليوم الجمعة إنه تلقى رسالة من إحسان عبدالجبار إسماعيل وزير النفط العراقي جاء فيها أنه "من المخيب للآمال حقًا عدم التمكن من استضافة الذكرى الستين لتأسيس أوبك بعد أشهر من الاستعدادات لهذا الحدث التاريخي، حيث إن صحة وسلامة الجميع لها أهمية قصوى".

وأعرب الأمين العام لمنظمة أوبك عن خالص امتنانه لمبادرة العراق الكريمة باستضافة ذكرى مرور 60 عامًا لمنظمة أوبك في قاعة الشعب في باب المعظم ببغداد وهو موقع تأسيس المنظمة فى عام 1960.

وأضاف باركيندو قائلًا "من المؤسف أننا لم نتمكن من إحياء ذكرى تأسيس أوبك في سبتمبر في نفس المكان الذي انعقد فيه (مؤتمر بغداد) التاريخي بين 10 و14 سبتمبر 1960 " مشيرًا إلى أنه كان اجتماعًا تاريخيًا من جميع النواحي وشهد رؤية مشتركة للدول المؤسسة.

وقال باركيندو إن "حكمة الأعضاء المؤسسين أدت إلى إنشاء منظمة مستبصرة نمت في مكانتها وتأثيرها لتصبح كيانًا متميزًا داخل مجتمع الطاقة العالمي".

يذكر أن أوبك هي منظمة حكومية دولية تأسست في 14 سبتمبر 1960 في بغداد من قبل الأعضاء المؤسسة الخمسة، وهى: السعودية والعراق وإيران والكويت وفنزويلا، وقد اتسعت عضويتها منذ ذلك الحين إلى 13 دولة منتجة للنفط.

يشار إلى أن هذا الشهر سوف يشهد أيضا احتفال أوبك بمرور 55 عامًا على انتقال الأمانة العامة للمنظمة إلى العاصمة النمساوية فيينا.