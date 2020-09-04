ضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية بـ2 مليون جنيه

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائي بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من 2505231 جنيهًا.وفي مجال الأمن العام تم ضبط 33 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، وتنفيذ 133 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 220 مخالفة مرورية متنوعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.