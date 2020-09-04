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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 600 ألف قرص دوائى ومستلزمات طبية مجهولة بالساحل والبساتين

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:13 م
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
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تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، اليوم الجمعة، من ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر داخل مخزنين بالساحل والبساتين.

وضبطت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، (600 ألف قرص أدوية- 5٫500 عبوة مرهم مسكنات- 4٫750 عبوة شراب وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) داخل مخزن "بدون ترخيص" لبيع الأدوية كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، حيث تم ضبط المسئول عنه لقيامه بإدارة شركة بدون ترخيص وحيازته عقاقير طبية غير مُسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانون، بقصد التصرف فيها بالبيع عن طريق ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط (10٫937 زجاجة كواشف معامل أنواع مختلفة "منتهية الصلاحية"- 4٫413 زجاجة مستحضرات كواشف بدون فواتير - 400 لتر مطهر تعقيم أجهزة المعامل- 70 لتر مواد مجهولة المصدر- 40 أسطوانة غاز أكسجين وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، داخل مخزن "بدون ترخيص" تابع لمجموعة شركات للتحاليل الطبية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين، تم ضبط المسئول عنه لقيامه بإدارة المخازن بدون ترخيص واستغلالها في تخزين كميات من كواشف التحاليل والكيماويات التى تستخدم في معامل التحاليل، والمحظور تخزينها بالمناطق السكنية نظرًا لخطورتها بالمخالفة لأحكام القانون، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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