توافد العشرات علي شواطئ بورسعيد رغم قرارات الغلق (صور)

توافد العشرات من أهالي محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة، صباح اليوم الجمعة، على شواطئ بورسعيد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، رغم قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار غلق كافة شواطئ الجمهورية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وخالفت الكافتيريات المطلة على الشاطئ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية، وامتلأت بالمواطنين بنسبة إشغال 100%، في الوقت الذي يقضي فيه المواطنون وقتهم ما بين نزول البحر للسباحة، وممارسة الألعاب الشاطئية، والتقاط الصور التذكارية، وقيام عدد منهم بفرش الخيام بطول الشاطئ.وكان طارق عثمان، مدير شاطئ بورسعيد، قد ناشد المواطنين عدم نزول البحر وذلك لتنفيذ قرار غلق الشواطئ من قبل رئيس الوزراء، مؤكدا أن نزولهم البحر يعرضهم للمساءلة القانونية، وأن الأطفال مسئولية ذويهم.