التحفظ على 41 ألف لتر زيوت محركات محظور تداولها بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على 41 ألف لتر من زيوت محركات السيارات محظور تداولها داخل مصنع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول، عن مصنع للزيوت المعدنية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بتجميع زيوت محركات السيارات السابق استخدامها وطرحها للبيع بالأسواق بعد تدويرها بإضافة بعض الكيماويات لتحسين اللون واللزوجة على أنها زيوت معدنية صالحة للاستخدام ما يحدث أضرار بالغة على محركات.تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 41200 لتر من زيوت محركات السيارات خاصةً الحديثة، والملوثة للبيئة والمحظور حيازتها حفاظًا على البيئة والصحة العامة تم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.