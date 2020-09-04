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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نائب محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة تعديات على أرض الدولة بالعياط

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:24 ص
ابراهيم الشهابي نائب
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
عبدالله هشام
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قاد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بقرية اللشت بمركز ومدينة العياط.

واسفرت الحملة عن أزالة 9 حالات تعد بين مساحات خرسانية ودور أرضي ومباني بالطوب الأبيض ومحلات وأسوار وكشك مبنية بالمخالفه على أراضي أملاك دولة ولاية الصرف والري وقد تم اتخاذ الأجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة اى تعديات واتخاذ كافة الأجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا على اراضي أملاك الدولة وعلى الرقعة الزراعية بالمحافظة.

كان المحافظ قد أكد أن الحملات متواصله يوميًا لإزالة كافه أوجه التعديات والمخالفات لفرض هيبه الدولة، مؤكدا على أنه لا تصالح على أى مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية وإزالة الأسوار والغرف والمنشأت والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها.
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة تعديات على أرض الدولة بالعياط
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة تعديات على أرض الدولة بالعياط

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