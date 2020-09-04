«صور فى المعرض» على أنغام السيمفونى بالأوبرا.. غدًا

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى، في الثامنة مساء غد السبت، حفلا بقيادة المايسترو ناير ناجى ومشاركة السوبرانو داليا فاروق، على مسرح النافورة.ويتضمن البرنامج عددا من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها: سيرينادا لموتسارت، كوشيرتو برفيدو لـ «بيتهوفن»، بجانب صور من المعرض لـ «مودست موسورسكي» التي تعد إحدى الأيقونات الكلاسيكية فى فن الوصف الموسيقى، حيث استلهمها من معرض تشكيلى أقامته أكاديمية الفنون في سان بطرسبرج عام 1874 للفنان فكتور هارتمان واستخدم المفردات الموسيقية في التعبير عن مضمون اللوحات.يشار إلى أن مودست موسورسكي مؤلف موسيقى روسى ولد عام 1839 بمقاطعة بسكوف لعائلة ثرية وتلقى أول دروسه الموسيقية على يد والدته وعمره ستة أعوام، تميز بثراء الخيال مما أدى إلى غزارة إنتاجه الفنى، كما آمن بالإلهام الفطري للموسيقي ولذلك تحررت أعماله من القوالب والصيغ التقليدية، امتلك الأدوات الفنية لوضع أسس الموسيقى الروسية الحديثة وظهر في أعماله تأثره بتاريخ وفلكلور بلاده، ترك بعد وفاته العديد من المؤلفات غير المكتملة التي تعهدها أصدقاؤه من الموسيقيين الذين عاصروه، وكان أبرزهم ريمسكى كورساكوف الذي أكمل الكثير منها لتخرج إلى النور بعد بضعة أعوام من وفاته فى 1881.