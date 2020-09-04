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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الشباب الرياضة يشارك فى ماراثون دراجات بالشرقية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:26 ص
أشرف صبحي
أشرف صبحي
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شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صباح اليوم الجمعة، فى فعاليات ماراثون دراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك" والذي نظمته الوزارة بمدينة الزقازيق بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وبمشاركة شباب المحافظة.

بدأ الماراثون من أمام قصر ثقافة الزقازيق، بمشاركة شباب المديرية وطلاب وطالبات كليتي التربية الرياضية " بنين – بنات".

يأتى ذلك ضمن الماراثونات الرياضية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون جميع أنحاء الجمهورية بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة، وجعل الرياضة أسلوب حياة لما لها من أدوار إيجابية عديدة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بمشاركة الشباب في المهرجانات الرياضية التى تنفذها الوزارة بشكل أسبوعي بما يعكس اهتمامهم بممارسة الرياضة، مشيرًا إلى توجيهاته لمديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات بتنفيذ ماراثونات رياضية على التوازي.

وأشار إلى تنوع الماراثونات التي يتم تنفيذها بمشاركة مختلف الروابط والجهات المعنية بها وبحضور طوائف الشباب المصري وقيادات الوزارة والمحافظات، مثنيًا على التعاون المثمر مع السادة المحافظين في تنفيذ تلك الماراثونات والخروج بها فى أفضل صورة.

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