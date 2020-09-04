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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 16 ألف قرص مخدر بـ 1.2 مليون جنيه في مطروح

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:19 ص
ألف قرص مخدر
ألف قرص مخدر
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بمحافظة بمطروح، تقدر قيمتهم المالية بأكثر من مليون جنيه، وياتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى وتجار المواد المخدرة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح من ضبط (16000 قرص مخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال استقلاله سيارة ملاكي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و280 ألف جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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