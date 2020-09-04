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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تغلق 30 منطقة لمكافحة كورونا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:15 ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
وكالات
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أعلنت إسرائيل انها ستفرض إغلاقا جديدا اعتبارا من الإثنين على ثلاثين منطقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بعد استفحال وباء كوفيد-19 في البلاد وارتفاع معدل الإصابات إلى واحد من الأعلى في العالم.

وقال روني غامزو المنسق الرئيسي في مكافحة جائحة الكورونا المستجد في إسرائيل: "إنه اعتبارا من الاثنين سيكون السفر من وإلى 30 منطقة مصنفة على أنها حمراء محدودا وسيتم إغلاق المحلات غير الأساسية".

وستُعلن السلطات الاحد المقبل قائمة المدن التي سيشملها الإغلاق والخطوات التي ستتبع فيها.

وإسرائيل تحتل المرتبة السادسة على لائحة الدول في العالم التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بالمقارنة مع عدد السكان في الأسبوعين الأخيرين، حسب معطيات جمعتها وكالة فرانس برس.

وصنفت السلطات الإسرائيلية المناطق بحسب ألوان الإشارات الضوئية، بدءا من اللون الأخضر الذي يرمز إلى المنطقة التي يكون فيها تحت السيطرة، وخصصت الألوان الأصفر والبرتقالي والأحمر للمناطق الأكثر خطورة، بالتدريج.

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