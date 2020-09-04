الكلية الإكليريكية تفتح الباب لقبول دفعة جديدة بها

أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة بقسميها النهاري والمسائي، وذلك حتي 25 سبتمبر الجاري.واشترطت الكلية أن لا يقل السن عن 27 عامًا، ويحمُل جواب تزكية من الأب الأسقف كمسئول عنه بعد التخرج، فيما تبدأ الدراسة بالكلية الإكليريكية الإثنين 29 أكتوبر المقبل.جدير بالذكر أن الكلية الإكليريكية هي معهد دينى لتخريج القساوسة والكهنة الأقباط الأرثوذوكس، وتأسست الكلية الاكليريكية في عام 1892، وكان أول مدير ليها هو يوسف منقريوس، وحاليًا يتولى إدارتها والإشراف عليها الأنبا ميخائيل، أسقف كنائس حدائق القبة.ومدة الدراسة بها 4 سنوات، تبدأ الدراسة بها في أكتوبر وتستمر حتى أبريل، يتخللها أجازة نصف العام، وتكون لمدة 3 أيام بالأسبوع، ليحصل بعدها الطالب على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية.