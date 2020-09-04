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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بيت الشعر العربي يواجه الأوبئة فى بيت الست وسيلة..الأحد

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:14 ص
بيت الشعر العربي
بيت الشعر العربي
جمال عاشور
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يقيم بيت الشعر العربي ببيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الأحد 6 سبتمبر، صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، الذي يأتي هذا الشهر تحت عنوان ( الشعر يواجه الأوبئة ).

يستعرض الصالون القصائد الشعرية التي كتبت خلال أزمنة الأوبئة المختلفة التي مرت علي مصر والعالم مثل الكوليرا.

يشارك في الصالون من الشعراء والنقاد: الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، أحمد درويش، حسن طلب، ابو اليزيد الشرقاوي، أحمد بلبولة، اسامة الخولي، ويديره السماح عبد الله.

كان بيت الشعر العربي قد اقام عددا من الندوات عبر الإنترنت في فترة جائحة كورونا التي اثرت علي العالم، ولم يتوقف البيت ولا الشعراء عن التغني بأشعارهم في تلك الظروف عبر الانترنت والتى شهدت اقبالا كبيرا من المتابعين.

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