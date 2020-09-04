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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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خطة كوفاكس.. سباق محموم لإنتاج كميات هائلة من لقاح كورونا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:06 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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مع استمرار الوباء في حصد المزيد من الضحايا والمصابين حول العالم، تتسارع الأبحاث العلمية والتجارب، كما تتسابق الشركات من أجل إنتاج لقاحات فعالة تقضي على كورونا.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن 28 شركة أدوية في عشر دول مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة من اللقاحات خلال العامين القادمين لمكافحة جائحة كوفيد-19.

جاء ذلك خلال إعلان المنظمة مساء أمس، أنها ستساعد في قيادة الجهود لشراء وتوزيع اللقاحات.

وقالت يونيسف، إن 28 شركة لصناعة اللقاحات كشفت عن خطط الإنتاج السنوي فيما يتعلق باللقاحات حتى عام 2023.

وكشف تقييم أجرته يونيسف للسوق أن شركات التصنيع مستعدة لانتاج كميات غير مسبوقة من اللقاحات خلال عام أو العامين القادمين".

غير أن الشركات أشارت إلى أن التوقعات "تتوقف إلى حد بعيد على أمور منها نجاح التجارب السريرية، وإبرام اتفاقات للشراء المسبق وتأكيد التمويل وتبسيط الأمور التنظيمية وطرق التسجيل".

خطة كوفاكس

ويأتي دور يونيسف في إطار خطة لتخصيص لقاحات لكوفيد-19 (تعرف باسم كوفاكس وتشارك في قيادتها منظمة الصحة العالمية)، وتهدف إلى شراء اللقاحات وإتاحة الوصول العادل إليها،والتزمت 76 دولة حتى الآن بالانضمام إلى الخطة.

يشار إلى أن دور يونيسف ضمن خطة كوفاكس ينبع من كونها أكبر مشتر منفرد للقاحات في العالم.

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