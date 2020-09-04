رئيس جهاز العبور يتفقد مشروع «السلام» لسكان المناطق غير الآمنة

تفقد المهندس أحمد عمران أحمد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور مشروع عمارات "السلام" لسكان المناطق غير الآمنة، مشددًا على الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وبأعلى جودة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بين العمال لمنع انتشار فيروس كورونا بمواقع العمل المختلفة.وقال "عمران" - في بيان اليوم الجمعة - إن المشروع يتكون من 134 عمارة بتكلفة 1.3 مليار جنيه، ويضم 4171 وحدة سكنية و426 وحدة إدارية وعدد 425 وحدة تجارية، بجانب تنفيذ مدرستين تعليم ثانوي بسعة 33 فصلا وتعليم أساسي بسعة 66 فصلا.وأشار إلى أن المشروع يضم مركزًا طبيًا، وحضانة، ومخبزين، وجارٍ العمل على تنفيذها، كما يجرى الآن العمل بمشروع الغلق الآمن لمقلب القمامة الموجود بالمنطقة، وذلك بالتعاون مع جامعة بنها.