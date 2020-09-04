رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: تنسيق مع «الأوقاف» لوقف زيادة إيجار الإسكان مؤقتًا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:25 ص
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الحرص على رضاء المواطن عن الخدمات المقدمة له وفي نفس الوقت بما لا يضر الصالح العام ومال الوقف.

وأوضح محافظ أسوان أنه تم التأكيد على مسؤولي الهيئة العامة للأوقاف بالإيقاف المؤقت للزيادة السنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 10% للوحدات السكنية بإسكان الأوقاف بحي الصداقة الجديد، على أن يكون ذلك مشروطًا بسرعة سداد المتأخرات السابقة من الإيجارات لهذه الوحدات فى مهلة حتى 31 ديسمبر القادم، لافتًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف لوقف هذه الزيادة السنوية للإيجار بشكل نهائي بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المصرية، على ذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين مراعاة للظروف الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا المستجد.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع ممثلي المنتفعين بوحدات إسكان الأوقاف، بحضور الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ ومديري الإسكان والأوقاف.

و وجه "عطية"، مدير فرع هيئة الأوقاف بأسوان بتقديم كافة التسهيلات للمنتفعين والعمل على جدولة المتأخرات من الإيجارات بما يسهم في سدادها تحقيقًا الاستقرار الأسري والاجتماعي للمقيمين في هذه الوحدات السكنية، كما كلف مدير عام الإسكان بإجراء دراسة متكاملة عن مشروع إسكان الأوقاف، بما يشمل السعر السوقي للإيجارات الشهرية أثناء تنفيذ أو استلام الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الأسلوب الأمثل لاستثمار المباني الخدمية والإسراع في إنشائها لتحقيق أكبر عائد منها، وهي تشمل 2 مول تجاري و2 حضانة، وسوق للسلع الغذائية والاستهلاكية المتنوعة.

موضوعات متعلقة

حقيقة احتواء الأرز المصرى على نسب عالية من مادة الزرنيخ السامة

تزامنًا مع بداية العام الدراسى.. أعراض جديدة لكورونا لدى الأطفال

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة.. استبعاد صالح جمعة وضم ديانج

الصور

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

الأكثر قراءة

«قد ينتظرهم الغرق».. فيضان النيل يهدد المتعدين على حرم النهر

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

«جريمة الفيرمونت».. كل ما نعرفه عن «أهم قضية رأي عام في مصر»

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

إغلاق 22 مدرسة فرنسية بسبب كورونا

تزامنًا مع بداية العام الدراسى.. أعراض جديدة لكورونا لدى الأطفال

صدأ حديد على القمر.. كيف وصل الأكسجين؟

أسباب تجعل السمك من أكثر الأطعمة الصحية إفادة للجسم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

«صور فى المعرض» على أنغام السيمفونى بالأوبرا.. غدًا

بيت الشعر العربي يواجه الأوبئة فى بيت الست وسيلة..الأحد

المؤسسة المصرية الروسية تصدر «السد العالي الهرم العظيم»

السيرك القومى يقدم فقرات فنية واستعراضية بمركز طلعت حرب.. اليوم