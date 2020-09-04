محافظ أسوان: تنسيق مع «الأوقاف» لوقف زيادة إيجار الإسكان مؤقتًا

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الحرص على رضاء المواطن عن الخدمات المقدمة له وفي نفس الوقت بما لا يضر الصالح العام ومال الوقف.وأوضح محافظ أسوان أنه تم التأكيد على مسؤولي الهيئة العامة للأوقاف بالإيقاف المؤقت للزيادة السنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 10% للوحدات السكنية بإسكان الأوقاف بحي الصداقة الجديد، على أن يكون ذلك مشروطًا بسرعة سداد المتأخرات السابقة من الإيجارات لهذه الوحدات فى مهلة حتى 31 ديسمبر القادم، لافتًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف لوقف هذه الزيادة السنوية للإيجار بشكل نهائي بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المصرية، على ذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين مراعاة للظروف الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا المستجد.جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع ممثلي المنتفعين بوحدات إسكان الأوقاف، بحضور الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ ومديري الإسكان والأوقاف.و وجه "عطية"، مدير فرع هيئة الأوقاف بأسوان بتقديم كافة التسهيلات للمنتفعين والعمل على جدولة المتأخرات من الإيجارات بما يسهم في سدادها تحقيقًا الاستقرار الأسري والاجتماعي للمقيمين في هذه الوحدات السكنية، كما كلف مدير عام الإسكان بإجراء دراسة متكاملة عن مشروع إسكان الأوقاف، بما يشمل السعر السوقي للإيجارات الشهرية أثناء تنفيذ أو استلام الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الأسلوب الأمثل لاستثمار المباني الخدمية والإسراع في إنشائها لتحقيق أكبر عائد منها، وهي تشمل 2 مول تجاري و2 حضانة، وسوق للسلع الغذائية والاستهلاكية المتنوعة.