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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

يوريديا.. هولندية أقامت في سيوة وأطلقت مشروعا للتعليم الحديث

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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تعتبر واحة سيوة من أحد المقاصد السياحية التي تستقبل السياحة الخارجية كل عام، نظرا لطبيعتها الخلابة واتخذ بعض السياح الواحة محل إقامة لهم بسبب الطبيعة التي لم يرونها في بلادهم.

وألقت "الدستور" الضوء على أحد الفتيات هولندية الجنسية، والتي قررت أن تقيم في سيوة، حيث إنها أطلقت مشروع تعليمي على الطرق الحديثة ونجحت.

"بعد انتهاء دراستي في هولندا كنت عاوزة أعمل حاجة جديدة في حياتي" بتلك الجملة بدأت "يوريديا مونتويا" هولندية الجنسية والتي تبلغ من العمر 31 عاما، حديثها لـ"الدستور" حيث أوضحت أنها عقب انتهاء دراستها في هولندا جاءت بصحبة والدتها إلي الإسكندرية منذ 10 سنوات، ثم اتخذت سيوة مقصدا سياحيا نظرا لطبيعتها الخلابة.

وأضافت أنها تهتم بالتاريخ، فكانت دائما تزور الأماكن الأثرية في سيوة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالطبيعة مرددة "الحياة في سيوة تختلف عن الحياة في أوروبا.. سيوة فيها راحة نفسية" مؤكدة أنه لم يأت سائح إلى مصر إلا وكرر الزيارة "مصر أم الدنيا".

وأكدت أنها منذ 6 سنوات قررت أن تعيش في مدينة سيوة، وبدأت تعلم عددا من أطفال وشباب الواحة اللغة الإنجليزية ثم أطلقت مشروع تعليمي في سيوة، موضحة أن طرق التعليم الحديثة أهم أولوياتها "بنعلم الأطفال عن طريق الأنشطة، بالإضافة إلى تعليمهم الابتكار".

وأوضحت أن والدتها تحب العمل، فمنذ 3 سنوات قررت أن تعمل في المزرعة الخاصة بها في سيوة، والتي بها "النخل والزيتون والخضار" ليكفي احتياجات المنزل.

واختتمت "يوريديا" حديثها لـ"الدستور" برسالة للمصريين، قائلة: "خدوا بالكم من بلدكم عشان مفيش زيها في الدنيا"، موجهة رسالتها للأجانب قائلة: "زوروا سيوة وشوفوا الحياة والحلو اللي في مصر" مرددة "مصر أم الدنيا".
يوريديا.. هولندية أقامت في سيوة وأطلقت مشروعا للتعليم الحديث
يوريديا.. هولندية أقامت في سيوة وأطلقت مشروعا للتعليم الحديث
يوريديا.. هولندية أقامت في سيوة وأطلقت مشروعا للتعليم الحديث
يوريديا.. هولندية أقامت في سيوة وأطلقت مشروعا للتعليم الحديث

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