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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة وقف طرح شهادات «ابن مصر» ذات العائد 15%

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:28 ص
شهادة ابن مصر
شهادة ابن مصر
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وقف طرح شهادات «ابن مصر» ذات العائد 15%.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع بنك مصر، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لوقف طرح شهادات «ابن مصر» ذات العائد 15%، مُوضحًا أن البنك مستمر في طرح تلك الشهادات بجميع فروعه على مستوى الجمهورية، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من جانب العملاء خلال الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أن حصيلة بيع تلك الشهادات تخطت 90 مليار جنيه.

ويستمر البنك في طرح الوعاء الادخاري الجديد شهادة «ابن مصر»، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهرًا ولا يتم تجديدها، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، حيث تبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا مع احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء تاريخ الإصدار وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

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