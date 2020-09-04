«الأسقفية» تفتتح «معًا من أجل تنمية مصر» بالإسكندرية.. اليوم

تفتتح الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الجمعة، فعاليات مشروع "معًا من أجل تنمية مصر" بمنطقة الرأس السوداء بمحافظة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات المشروع الذي عادت فعالياته الشهر الماضي بعد توقف بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.يحضر حفل الافتتاح المطران سامي فوزي، ممثلًا عن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وممثل لوزارة الأوقاف المشاركة في المشروع، وممثلين عن المجتمع المحلي بالإضافة إلى الشباب المشاركين.قال رامز بخيت المشرف على المشروع فى البيان الصادر عن الكنيسة: "ينطلق المشروع بعد النجاح الذي حققه السنوات الماضية في عدد من المجتمعات المحلية بعد أن نفذ برامج توظف طاقات الشباب الإبداعية، وتمكنهم من تنفيذ مشروعات مجتمعية تزرع المحبة والسلام بين مختلف أطياف المجتمع".كانت مبادرة مجتمع القاهرة لمشروع "معا من أجل تنمية مصر" بدأت الشهر الماضي بالاشتراك مع مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية حيث انطلقت بيوم تدريبي للشباب حمل عنوان "الفن للمجتمع" وذلك انطلاقًا من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الآخر، وإعلاء القيم المشتركة، وتفعيل العمل الجماعي المبني على الاحتفاء بالاختلاف.يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي ومؤسسة مصر الخير، ومن المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم.