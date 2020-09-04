رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تزامنًا مع بداية العام الدراسى.. أعراض جديدة لكورونا لدى الأطفال

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:07 ص
طلاب
طلاب
وكالات
طباعة
مع إعادة فتح المدرسة، حدد الخبراء ثلاثة أعراض جديدة تظهر غالبا لدى الأطفال المصابين بفيروس كورونا.

وأبلغ العلماء في جامعة بلفاست بأيرلندا الشمالية عن الإسهال وآلام المعدة والغثيان كأعراض جديدة بين الأطفال المصابين بـ"كوفيد-19".

ولا تظهر هذه الأعراض في قائمة هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية الرسمية للعلامات الرئيسية لـ"كوفيد-19"، والتي تشمل الحمى والسعال وفقدان التذوق والشم، مع تردد المسئولين في إضافتها لتجنب القلق غير الضروري، وفقا للتقارير.

في المقابل، تُدرج المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض بالفعل الغثيان أو القيء والإسهال كأعراض محتملة للمرض لدى الأطفال.

ويزعم العلماء في جامعة بلفاست، أن هذه الأعراض هي مؤشرات رئيسية على وجود العلة القاتلة لدى الأطفال، لكن السعال ليس مؤشرا موثوقا به لدى الأطفال كما هو الحال عند البالغين.

وشملت تجربة بلفاست نحو 1000 طفل، بمتوسط ​​عمر 10 سنوات، خضعوا لاختبار الدم لتحديد ما إذا أصيبوا بالفيروس مؤخرا.

وكشفت النتائج، التي نُشرت في مجلة medRxiv، عن أن 68 من الأطفال الـ992 لديهم أجسام مضادة للفيروس، ما يشير إلى أنهم أصيبوا بـ Sars-Cov-2 في مرحلة ما.

أفاد بذلك نصف الذين ثبتت إصابتهم بالأعراض التي ظهرت عليهم، وكانت الحمى هي الأكثر شيوعا، وتم الإبلاغ عنها لدى 21 من 68 طفلا ثبت امتلاكهم أجسامًا مضادة لفيروس كورونا.

وكان السعال شائعا أيضًا، ولكنه أقل تحديدًا، حيث تم الإبلاغ عنه بشكل شائع من قبل الأطفال الذين كانت نتائج اختبارهم سلبية، مثل أولئك الذين جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية.

وتم الإبلاغ عن أعراض الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والقيء وتشنجات البطن، من قبل 13 من أصل 68 طفلا ثبت امتلاكهم بالأجسام المضادة، ويبدو أنها مرتبطة بشكل كبير بعدوى فيروس كورونا.

كما كان فقدان الشم أو التذوق أقل شيوعا، حيث أبلغ عنه ستة من الأطفال الذين يملكون الأجسام المضادة.

ولم يكن أي من الأطفال مريضا بشكل خطير أو كان بحاجة إلى دخول المستشفى.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور توم ووترفيلد: "نعلم، لحسن الحظ، أن معظم الأطفال الذين يصابون بالفيروس لن يكونوا مرضى للغاية، لكننا ما زلنا لا نعرف إلى أي مدى قد ينشره الأطفال".

وفي الدراسة، حدد ووترفيلد وزملاؤه، من خلال تحليل المصابين بالحمى والسعال وفقدان حاستي الشم والتذوق 76 % من الحالات التي تظهر عليها الأعراض.

وأوضح أنه مع إضافة أعراض الجهاز الهضمي ارتفعت جميع حالات الأعراض تقريبا إلى 97%.

وقال الدكتور ووترفيلد: "وجدنا أن الإسهال والقيء من الأعراض التي أبلغ عنها بعض الأطفال وأعتقد أن إضافتها إلى قائمة الأعراض المعروفة أمر يستحق الدراسة".

وقال مسئول بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إن الأعراض تخضع للمراجعة باستمرار مع استمرارها في فهم الفيروس وحث أولئك الذين لديهم علامات رئيسية على إجراء الاختبار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة احتواء الأرز المصرى على نسب عالية من مادة الزرنيخ السامة

تزامنًا مع بداية العام الدراسى.. أعراض جديدة لكورونا لدى الأطفال

بكري يكشف: كيف أعاد اللواء شريف سيف الدين 60 مليار جنيه للدولة؟

بعد حديث رضوى الشربيني عنه.. 5 فوائد لاستخدام الفازلين

الصور

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

الأكثر قراءة

«قد ينتظرهم الغرق».. فيضان النيل يهدد المتعدين على حرم النهر

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

«جريمة الفيرمونت».. كل ما نعرفه عن «أهم قضية رأي عام في مصر»

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

إغلاق 22 مدرسة فرنسية بسبب كورونا

تزامنًا مع بداية العام الدراسى.. أعراض جديدة لكورونا لدى الأطفال

صدأ حديد على القمر.. كيف وصل الأكسجين؟

أسباب تجعل السمك من أكثر الأطعمة الصحية إفادة للجسم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

«صور فى المعرض» على أنغام السيمفونى بالأوبرا.. غدًا

بيت الشعر العربي يواجه الأوبئة فى بيت الست وسيلة..الأحد

المؤسسة المصرية الروسية تصدر «السد العالي الهرم العظيم»

السيرك القومى يقدم فقرات فنية واستعراضية بمركز طلعت حرب.. اليوم