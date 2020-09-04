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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الزملوط يتفقد مشروع الصوب الزراعية بالداخلة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:21 ص
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، مشروع الصوب الزراعية بقرية القلمون التابع للجمعية الشرعية بمركز الداخلة، والمقام على مساحة 116 فدانا، ورافقه الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة الداخلة.

و أشاد محافظ الوادي الجديد بإنتاج المشروع من الخضروات والفاكهة بالإضافة إلى مزرعة النخيل المقامة علي مساحة 70 فدانا، ووجه بسرعة استكمال مراحل المشروع، والبدء في تنفيذ الشادر المخصص لعرض منتجات الصوب بمدينة موط، وإتاحته أمام أصحاب مشروعات الصوب الزراعية بالمركز لتسويق منتجاتهم وتوفير الخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأوضح "الزملوط"، خلال زيارته للمشروع، اليوم، أنه جرى زراعة 3 آلاف نخلة على مساحة 70 فدانا كمرحلة أولى، ويضم أيضا 40 صوبة مزروعة بالخضروات المتنوعة، و2 صوبة محمية على 800م2، بالإضافة إلى زراعة سياج شجري مكون من 1000 شجرة ليمون وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بزراعة 2.5 نخلة لمضاعفة الإنتاج.

ولفت إلى، أن المشروع يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات، حيث جرى فتح منفذين إحداهما بمدينة موط والآخر بقرية القلمون، وذلك لتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق والاستفادة من عائدها لخدمة المشروعات الخيرية للجمعية ورعاية الحالات المستحقة.
اللواء محمد الزملوط
الزملوط يتفقد مشروع الصوب الزراعية بالداخلة
اللواء محمد الزملوط
الزملوط يتفقد مشروع الصوب الزراعية بالداخلة

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