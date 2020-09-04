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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح أول صلاة جمعة بمسجد بشائر الخير

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:53 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
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يفتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يرافقه الشيخ محمد خشية، وكيل وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، أول صلاة بمسجد بشائر الخير 3، في ثاني أيام صلاة الجمعة بالمساجد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشهد اليوم افتتاح 7 مساجد بمحور المحمودية بعد أن تسلمتهم مديرية أوقاف الإسكندرية، وتتراوح مساحة المساجد بين 750 إلى 1000 متر ومجهزة بكل التجهيزات اللازمة لرواد بيوت الله.

ومن جانبه قال الشيخ وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة في بيان له، إن هذه المساجد جزء من المشروعات القومية للدولة المصرية والتي تشهد في هذه الفترة تقدمًا ملحوظا فى جميع المجالات، وشتى الميادين، مؤكدًا على أن تلك المساجد العملاقة بعمارتها الفذة وتصميمها الذي يجمع بين أصالة التراث ودقة التخطيط وبراعة التنفيذ، هي أبلغ رد على أصحاب النفوس الضعيفة والأفكار المنحرفة الذين يتهمون الدولة بهدم المساجد أو إتلافها، حيث تبين كذب إدعائهم وزيف كلامهم.

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