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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة إنشاءات كوبرى كلابشة (صور)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:11 ص
الدكتور أحمد شعبان
الدكتور أحمد شعبان
أسوان_إسراء توفيق
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه الدكتور أحمد شعبان بالمرور الميدانى لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع محور كوبرى كلابشة العلوى على النيل الذى وصلت نسبة التنفيذ به إلى 95% تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة القادمة.

وجاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات التنموية والخدمية العملاقة الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة للوقوف من أرض الواقع على معدلات التنفيذ والعمل على دفعها للانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها لتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل، ورافقه المهندس عيد سعيد مدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وأكد المحافظ أن المحافظة تشهد خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة لإنشاء مشروعات كبرى لمحاور وكبارى عرضية على نهر النيل تهدف لخلق شرايين تنموية تربط بين شرق وغرب النيل وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ولفت إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ 3 محاور على نهر النيل وهى محور وكوبرى خزان أسوان الحر البديل لخزان أسوان القديم بطول 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه ويتكون من 2 كبارى رئيسية كوبرى على النيل وكوبرى الطريق الصحراوى الغربى، والأعمال الصناعية برابخ (مواسير – أنفاق)، بجانب محور دراو الحر والذي سيربط الطريق الصحراوى الغربى بمركز دراو ونصر النوبة ويبدأ من أمام قرية بنبان وحتى الطويسه فى الجانب الشرقى للنيل بالقرب من مدخل طريق بطول 17 كم. 

وأوضح أن المحور الثالث يتمثل فى محور وكوبرى كلابشة الجديد ويخدم المحور الجديد نحو 350 ألف نسمة من أهالى قرى فارس غرب وفطيرة والدكة وكشتمنة ودابود وإمبركاب والسلسلة وكلابشة داخل نطاق مدينتى كوم أمبو ونصر النوبة، بجانب خدمة المصانع والمحاجر والرقعة الزراعية، مقدمًا شكره للجهود المتميزة التي يقوم بها العاملين بوزارة النقل تحت قيادة الفريق كامل الوزير لإنجاز مثل هذه الأعمال العملاقة بمختلف محافظات الجمهورية.
الدكتور أحمد شعبان
الدكتور أحمد شعبان
الدكتور أحمد شعبان
الدكتور أحمد شعبان
الدكتور أحمد شعبان
الدكتور أحمد شعبان

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