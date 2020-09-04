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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

مواعيد عرض مسلسل إلا أنا على dmc

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:54 م
مسلسل إلا أنا
مسلسل إلا أنا
محمد مجدي
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ننشر مواعيد عرض مسلسل إلا أنا على dmc حيث استطاع مسلسل "الإ أنا" وتحديدًا قصة "أمل حياتي" للفنانة حنان مطاوع، أن يحقق نجاح كبير خلال عرضه الجاري، وذلك على قناة dmc التي تعرض العمل بشكل حصري على شاشتها.

مواعيد عرض مسلسل إلا أنا على dmc

يعرض المسلسل الذي يحمل اسم حكاية «أمل حياتي» يوميًا من السبت للأربعاء في تمام الساعة ٧:٣٠ على Dmc والحادية عشرة مساء على dmc drama.

وانتهى صناع العمل من تصوير المشاهد الأخيرة منه في الـ24 من أغسطس الجاري، بعدما تم تصوير مشاهده ما بين منطقة الزمالك ووسط البلد، وذلك لمدة شهر تقريبًا، قبل أن ينتهي مخرجه أحمد حسن من تصويره بشكل كامل.

المسلسل من بطولة حكاية "أمل حياتي" حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

يذكر أن مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات.

"أمل حياتى" هى الحكاية الثالثة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض أول حكايتين على قناة dmc وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، والاستعداد للرابعة بعنوان "أمر شخصى" بطولة شيري عادل، والخامسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

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