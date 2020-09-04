موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

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يبحث كثيرون عنحيث يواصل المعلمين المنتدبين لأعمال تصحيح كراسات إجابات طلاب الثانوية العامة في امتحانات الدور الثاني، أداء عملهم في قطاعات الثانوية الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط.في حالة من الترقب من طلاب الثانوية العامة، لانتظار نتيجة الدور الثاني للعام الدراسي 2019- 2020.وكشفت مصادر خاصة بوزارة التربية والتعليم عن أنه من المتوقع الإعلان عن نتيجة امتحانات الدور الثاني، الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح في جميع المواد.وللحصول على النتيجة بعد انتهاء التصحيح واعتمادها برقم جلوس الطالب عبر الرابط التالي:من ناحيته، شدد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على المصححين بمراعاة الطلاب أثناء التصحيح والالتزام بالجدول الزمني لانتهاء التصحيح وإعلان النتيجة.يذكر أن امتحانات الدور الثاني بدأت 22 اغسطس الماضي وحتى 2 سبتمبر الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة.