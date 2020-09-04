رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:59 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
طباعة
يبحث كثيرون عن موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020، حيث يواصل المعلمين المنتدبين لأعمال تصحيح كراسات إجابات طلاب الثانوية العامة في امتحانات الدور الثاني، أداء عملهم في قطاعات الثانوية الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط.

في حالة من الترقب من طلاب الثانوية العامة، لانتظار نتيجة الدور الثاني للعام الدراسي 2019- 2020.

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

وكشفت مصادر خاصة بوزارة التربية والتعليم عن أنه من المتوقع الإعلان عن نتيجة امتحانات الدور الثاني، الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح في جميع المواد.

وللحصول على النتيجة بعد انتهاء التصحيح واعتمادها برقم جلوس الطالب عبر الرابط التالي:

https:g12.emis.gov.eg


من ناحيته، شدد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على المصححين بمراعاة الطلاب أثناء التصحيح والالتزام بالجدول الزمني لانتهاء التصحيح وإعلان النتيجة.

يذكر أن امتحانات الدور الثاني بدأت 22 اغسطس الماضي وحتى 2 سبتمبر الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

قد يهمك أيضا:

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تزامنًا مع بداية العام الدراسى.. أعراض جديدة لكورونا لدى الأطفال

كارتيرون: فاجأت «بيراميدز» بتكتيك مختلف.. و«شيكابالا» أفضل قائد

«رشوة».. تفاصيل عزل مستشار بمجلس الدولة

قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة.. استبعاد صالح جمعة وضم ديانج

الصور

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين أحترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

الأكثر قراءة

«قد ينتظرهم الغرق».. فيضان النيل يهدد المتعدين على حرم النهر

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

«جريمة الفيرمونت».. كل ما نعرفه عن «أهم قضية رأي عام في مصر»

وكيل الخطة والموازنة يطالب «المركزى» بمبادرة لدعم التصالح على مخالفات البناء

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

إغلاق 22 مدرسة فرنسية بسبب كورونا

تزامنًا مع بداية العام الدراسى.. أعراض جديدة لكورونا لدى الأطفال

صدأ حديد على القمر.. كيف وصل الأكسجين؟

أسباب تجعل السمك من أكثر الأطعمة الصحية إفادة للجسم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

حقيقة بيع بيت نزار قباني بدمشق.. ومطالبات بتحويله لمتحف

محمد نبيل عن «معارض كتاب القرية»: تستهدف تحقيق العدالة الثقافية

«صور فى المعرض» على أنغام السيمفونى بالأوبرا.. غدًا

بيت الشعر العربي يواجه الأوبئة فى بيت الست وسيلة..الأحد