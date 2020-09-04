موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020
الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:59 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
يبحث كثيرون عن موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020، حيث يواصل المعلمين المنتدبين لأعمال تصحيح كراسات إجابات طلاب الثانوية العامة في امتحانات الدور الثاني، أداء عملهم في قطاعات الثانوية الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط.
في حالة من الترقب من طلاب الثانوية العامة، لانتظار نتيجة الدور الثاني للعام الدراسي 2019- 2020.
وللحصول على النتيجة بعد انتهاء التصحيح واعتمادها برقم جلوس الطالب عبر الرابط التالي:
https:g12.emis.gov.eg
من ناحيته، شدد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على المصححين بمراعاة الطلاب أثناء التصحيح والالتزام بالجدول الزمني لانتهاء التصحيح وإعلان النتيجة.
يذكر أن امتحانات الدور الثاني بدأت 22 اغسطس الماضي وحتى 2 سبتمبر الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة.
في حالة من الترقب من طلاب الثانوية العامة، لانتظار نتيجة الدور الثاني للعام الدراسي 2019- 2020.
موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020وكشفت مصادر خاصة بوزارة التربية والتعليم عن أنه من المتوقع الإعلان عن نتيجة امتحانات الدور الثاني، الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح في جميع المواد.
وللحصول على النتيجة بعد انتهاء التصحيح واعتمادها برقم جلوس الطالب عبر الرابط التالي:
https:g12.emis.gov.eg
من ناحيته، شدد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على المصححين بمراعاة الطلاب أثناء التصحيح والالتزام بالجدول الزمني لانتهاء التصحيح وإعلان النتيجة.
يذكر أن امتحانات الدور الثاني بدأت 22 اغسطس الماضي وحتى 2 سبتمبر الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة.
قد يهمك أيضا: