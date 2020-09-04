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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الذهب يرتفع مع تراجع الأسهم وترقب لبيانات الوظائف الأمريكية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:27 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والأسهم العالمية مما عزز الطلب على المعدن النفيس، الذي يُعتبر ملاذا آمنا قبيل بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة، لكن الدولار القوي يضع الذهب على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1935.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:26 بتوقيت جرينتش، لينزل لقرب أدنى مستوى في أسبوع والذي بلغه أمس الخميس، وتراجعت أسعار الذهب 1.5 % منذ بداية الأسبوع الجاري، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1941.30 دولار.

وقال إدوارد مير، المحلل لـ "دى إي.دي اند إف مان كابيتال ماركتس"، "ما نراه في الذهب هو قدر من الفرار بسبب أن أسواق الأسهم منخفضة، وقد يساعد الذهب أيضا الانخفاض الحاد الذي نراه في العائدات الأمريكية".

وانخفضت أسواق الأسهم الآسيوية، عقب أكبر موجة بيع في وول ستريت منذ يونيو، بينما تتجه عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في نحو 3 أشهر، ويقلص انخفاض عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وجميع الأنظار تترقب أرقام الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة، المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش بحثا عن أحدث مؤشر على أداء الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.2 % إلى 26.66 دولار للأوقية، لكنها متراجعة 3% منذ بداية الأسبوع، وارتفع البلاديوم 1% إلى 2309.50 دولار.

وصعد البلاتين 0.5 % إلى 894.05 لكنه يمضي صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف مارس، منخفضا 4%.

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