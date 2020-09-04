إصابات كورونا في أوكرانيا تتجاوز 130 ألفا

سجلت أوكرانيا 2723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في زيادة قياسية يومية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 130 ألفا و951 إصابة.وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا المستجد، التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت 51 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2761 شخصا.وأضافت البيانات أن هناك 937 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات التي تعافت إلى 60 ألفا و613 حالة.وشهدت منطقة خاركيف أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي، إذ سجلت 371 إصابة، يليها العاصمة كييف بـ319،ومنطقة ترنوبل بـ204 إصابات، ثم منطقة لفيف بـ196 حالة.