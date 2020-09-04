رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في أوكرانيا تتجاوز 130 ألفا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:03 ص
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في أوكرانيا
أ ش أ
طباعة
سجلت أوكرانيا 2723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في زيادة قياسية يومية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 130 ألفا و951 إصابة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا المستجد، التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت 51 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2761 شخصا.

وأضافت البيانات أن هناك 937 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات التي تعافت إلى 60 ألفا و613 حالة.

وشهدت منطقة خاركيف أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي، إذ سجلت 371 إصابة، يليها العاصمة كييف بـ319،ومنطقة ترنوبل بـ204 إصابات، ثم منطقة لفيف بـ196 حالة.

موضوعات متعلقة

«جريمة الفيرمونت».. كل ما نعرفه عن «أهم قضية رأي عام في مصر»

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

«رشوة».. تفاصيل عزل مستشار بمجلس الدولة

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

الصور

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

الأكثر قراءة

«قد ينتظرهم الغرق».. فيضان النيل يهدد المتعدين على حرم النهر

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

«جريمة الفيرمونت».. كل ما نعرفه عن «أهم قضية رأي عام في مصر»

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

دراسة: إهمال الأمراض المزمنة تفاقم بسبب جائحة كورونا

توقعات بوصول إعصار هايشن إلى كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

إصابة 11 شخصا في زلزال باليابان

دراسة ألمانية: الكرماء أطول عمرا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

تفاصيل فعاليات مهرجان المسرح التجريبى.. اليوم

الليلة.. فرقة عبدالحليم نويرة تحيى أمسية موسيقية بمسرح النافورة

السيرك القومى يقدم فقرات فنية واستعراضية بمركز طلعت حرب.. اليوم

59 نصًا إبداعيًا عن كورونا في «أحاديث الجائحة»