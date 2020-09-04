الكويت: منصة إلكترونية لحصر موظفي الحكومة الوافدين العالقين بالخارج

استقر الفريق الحكومي الكويتي الذي تترأسه مريم العقيل، وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، لوضع آلية محددة لعودة الوافدين العالقين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، على إنشاء منصة إلكترونية لتسجيلهم وإعادة من يحتاجه العمل منهم.وخاطبتوزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، الجهات الحكومية الكويتية، لموافاتها بكشوف تتضمن أسماء موظفيها العالقين غير القادرين على القدوم بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومنها منع مواطني 32 دولة من دخول الكويت حاليا وحتى إشعار آخر.وستعمل المنصة الإلكترونية المزمع تدشينها لعودة الموظفين الوافدين العالقين في الخارج، من خلال تسجيل الوافدين الذين سيستقر الفريق على ضرورة قدومهم إلى الكويت، نظرا لحاجة العمل الفعلية إليهم، مع إعطاء الأولوية للعاملين في وزارة الصحة، ولاسيما الأطباء نظرا للحاجة الماسة إليهم خلال الأزمة الراهنة.