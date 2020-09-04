رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تقدم 5 ملايين دولار لمساعدة لبنان عقب انفجار بيروت

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:38 ص
مساعدات طارئة للبنان
مساعدات طارئة للبنان
أ ش أ
طباعة
أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، تخصيص 5 ملايين دولار كمساعدات طارئة للبنان، في أعقاب الانفجار الهائل الذي وقع في مستودعات ميناء العاصمة بيروت خلال أغسطس الماضي.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية حسبما نقلت وكالة أنباء (كيودو)، "إن طوكيو ستقدم مساعدات إنسانية في مجالات تشمل الأمن الغذائي، والمأوى، والصحة من خلال برنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة".

وأضافت الخارجية اليابانية أن المساعدة تشمل توفير معدات طبية وإصلاحات لـ 13 مستشفى، ومنشأتين للخدمات الطبية الطارئة وغيرها، مضيفة بأن اليابان تأمل في أن "تنفذ الحكومة اللبنانية الإصلاحات الإدارية والمالية والقضائية بشكل سريع يتسم بالشفافية ليحقق نموا مستداما".

تأتي هذه المساعدة المالية عقب توفير طوكيو مواد إغاثة طارئة للبنان، مثل البطانيات، والخيام، وخزانات المياه أعلنت عنها اليابان بعد وقت قصير من الانفجار.

وذكرت وسائل إعلام محلية في لبنان أن الانفجار الذي هز وسط بيروت ليلة 4 أغسطس الماضي، خلف حوالي 190 قتيلا ونحو 6500 مصاب.

موضوعات متعلقة

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

دراسة: إهمال الأمراض المزمنة تفاقم بسبب جائحة كورونا

قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة.. استبعاد صالح جمعة وضم ديانج

كارتيرون: فاجأت «بيراميدز» بتكتيك مختلف.. و«شيكابالا» أفضل قائد

الصور

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

الأكثر قراءة

«قد ينتظرهم الغرق».. فيضان النيل يهدد المتعدين على حرم النهر

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

«جريمة الفيرمونت».. كل ما نعرفه عن «أهم قضية رأي عام في مصر»

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

دراسة: إهمال الأمراض المزمنة تفاقم بسبب جائحة كورونا

توقعات بوصول إعصار هايشن إلى كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

إصابة 11 شخصا في زلزال باليابان

دراسة ألمانية: الكرماء أطول عمرا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

تفاصيل فعاليات مهرجان المسرح التجريبى.. اليوم

الليلة.. فرقة عبدالحليم نويرة تحيى أمسية موسيقية بمسرح النافورة

السيرك القومى يقدم فقرات فنية واستعراضية بمركز طلعت حرب.. اليوم

59 نصًا إبداعيًا عن كورونا في «أحاديث الجائحة»