اليابان تقدم 5 ملايين دولار لمساعدة لبنان عقب انفجار بيروت

أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، تخصيص 5 ملايين دولار كمساعدات طارئة للبنان، في أعقاب الانفجار الهائل الذي وقع في مستودعات ميناء العاصمة بيروت خلال أغسطس الماضي.وقالت وزارة الخارجية اليابانية حسبما نقلت وكالة أنباء (كيودو)، "إن طوكيو ستقدم مساعدات إنسانية في مجالات تشمل الأمن الغذائي، والمأوى، والصحة من خلال برنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة".وأضافت الخارجية اليابانية أن المساعدة تشمل توفير معدات طبية وإصلاحات لـ 13 مستشفى، ومنشأتين للخدمات الطبية الطارئة وغيرها، مضيفة بأن اليابان تأمل في أن "تنفذ الحكومة اللبنانية الإصلاحات الإدارية والمالية والقضائية بشكل سريع يتسم بالشفافية ليحقق نموا مستداما".تأتي هذه المساعدة المالية عقب توفير طوكيو مواد إغاثة طارئة للبنان، مثل البطانيات، والخيام، وخزانات المياه أعلنت عنها اليابان بعد وقت قصير من الانفجار.وذكرت وسائل إعلام محلية في لبنان أن الانفجار الذي هز وسط بيروت ليلة 4 أغسطس الماضي، خلف حوالي 190 قتيلا ونحو 6500 مصاب.