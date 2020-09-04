الكويت تتجه لاستيراد 4 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا

كشفت مصادر كويتية، عن اتجاه وزارة الصحة إلى استيراد نحو 4 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من 5 جهات عالمية؛ وذلك بعد نجاح التجارب السريرية واعتمادها رسميا من المنظمات الدولية.وتوقعت المصادر في تصريح صحفي اليوم الجمعة، وصول اللقاح البريطاني في نوفمبر المقبل حيث ثبتت فعاليته في المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، في حين تقترب مرحلته الثالثة من النهاية، خاصة بعد أن تم تجربته على 30 ألف شخص، موضحة أنه في حال عدم اعتماد هذا اللقاح، لن تكون وزارة الصحة الكويتية ملزمة باستيراده، وسيلغي الاتفاق مع جامعة أكسفورد التي تجري الأبحاث عليه.وعن آلية منح تطعيم اللقاح، قالت المصادر إنها ستحدد بعد وصوله إلى الكويت، مشيرة إلى أكثر من مقترح لآلية صرفه، كتخصيصه للمواطنين وبعض فئات المقيمين، ومرضى الضغط والسكري والقلب والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي.وأشارت إلى أن وزارة الصحة لن تقوم بتوريد أي طعوم قبل اعتمادها من المنظمات الصحية المتخصصة، وثبوت أمانها، وانعدام أي أعراض جانبية مؤثرة لها، موضحة أن التجارب السريرية على الأشخاص التي تنفذ قبل اعتماد أي لقاح، كفيلة بإضفاء مزيد من الطمأنينة على فعاليتها.