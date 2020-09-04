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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 198 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:06 ص
إصابة جديدة بكورونا
إصابة جديدة بكورونا
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سجلت كوريا الجنوبية 198 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في ظل استمرار انتشار الفيروس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 20 ألفا و842 حالة.

وأعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت أقل من 200 حالة لليوم الثاني على التوالي، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالتين إلى 331 حالة وفاة.

ومن بين الـ 198 إصابة جديدة، نجمت 189 إصابة عن حالات عدوى محلية، وجاءت 9 إصابات من حالات وافدة من الخارج.

ومن بين الـ 9 إصابات الوافدة، تم تأكيد إصابة 4 حالات أثناء إجراءات الحجر الصحي، بينما اكتشفت الـ 5 إصابات المتبقية أثناء العزل الذاتي في المنازل ومرافق الحجر الصحي، ومن هذه الحالات جاءت إصابة واحدة في كل من بوسان، وكوانج جو، ودايجون، وإقليم كيونج كي، وإقليم تشونج تشيونج الجنوبي.

ومن بين هؤلاء ظهرت إصابتان من بين قادمين من كل من روسيا، والصين، وإصابة واحدة من كل من تركيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، والبرازيل، وإثيوبيا، وفي سياق متصل، ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالتين إلى 331 حالة وفاة، وزاد عدد الحالات الحرجة والخطرة بمقدار 3 حالات إلى 157 حالة.

ويشهد عدد الحالات الحرجة والخطرة ارتفاعا مطردا، حيث زاد بأكثر من 17 ضعفا من 9 حالات في يوم 18 أغسطس الماضي، إلى 157 حالة اليوم خلال الأيام الـ18 الأخيرة، وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 253 حالة إلى 15 ألفا و783 حالة.

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