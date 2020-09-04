دراسة ألمانية: الكرماء أطول عمرا

أفادت دراسة جديدة، نشرت فى عدد سبتمبر من مجلة (PNAS) الطبية، إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بصفة " الكرم" و"العطاء " هم الأكثر قابلية للعيش عمرا أطول.وتوصل الباحثون في معهد (ماكس بلانك) للأبحاث الديموجرافية في (روستوك) بألمانيا - في تحليلهم - إلى أن هناك علاقة قوية بين التمتع بصفة "الكرم" لدى الإنسان وطول العمر المتوقع له.وأوضح الدكتور فاني كلوني، الأستاذ بالمعهد أنه "لأول مرة تتمكن الأبحاث من التأكد من الأثر الطيب للكرم ليس فقط على المستوى الإنساني والاجتماعي، بل على المستوى الطبي أيضا".وقال "فانى":" تشير تحليلاتنا إلى أن إعادة التوزيع تؤثر على معدل الوفيات في بلد ما، بغض النظر عن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي"، مضيفا أنه في المجتمعات في دول أوروبا الغربية واليابان، يتشارك أكثر من 60% من المواطنين متوسط دخلهم مع الآخرين، حيث لوحظ أن معدلات الوفيات أقل مما عليه فى إفريقيا جنوب الصحراء، ولكنها أعلى من مثيلتها المسجلة في أستراليا.