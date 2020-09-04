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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تسجل أكثر من 83 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:46 ص
جريدة الدستور
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أظهرت بيانات لوزارة الصحة الهندية، زيادة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد بواقع 83341 حالة اليوم الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3.94 مليون.

والهند أشد الدول تضررا من الجائحة في آسيا، ويقترب عدد الإصابات الإجمالي لديها من نظيره في البرازيل، ثاني أشد دول العالم تضررا من الفيروس.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن عدد الوفيات جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس زاد بواقع 1096 حالة ليبلغ الإجمالي 68472.

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