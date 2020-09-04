اليوم.. بابا الفاتيكان يصلى من أجل لبنان

أعلن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، عن تخصيص اليوم الجمعة 4 سبتمبر، يوم عالمي للصلاة من أجل لبنان.وأكد بابا الفاتيكان، في بيان نشرته الكنيسة الكاثوليكية، أن لبنان رسالة حرية ومثال على التعددية بين الشرق والغرب؛ فبعد شهر من المأساة التي عصفت بها بيروت لا يزال فكره يتوجه إلى بيروت العزيزة وسكانها الذين يعانون.وأضاف بابا الفاتيكان، خلال بيانه الذي نشره المتحدث الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية: "أرغب في أن أدعو الجميع في أن يعيشوا يوم عالمى الصوم والصلاة من أجل لبنان؛ وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر".فيما أعلن الأنبا باخوم المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكي والنائب البطريركي لشئون البطريركية، أنه تضامنًا مع الأحداث وتحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر: "نتمنى أن تخصص كل الصلوات والقداسات في هذا اليوم للصلاة على هذه النية لكي يمنح الله السلام والأمن لشعب بيروت؛ وأن يعبروا من هذه المحنة".