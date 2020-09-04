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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سيرينا تعبر اختبار الدور الثاني فى فلاشينج ميدوز

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
جريدة الدستور
وكالات
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عبرت سيرينا وليامز اختبار الدور الثاني ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بتغلبها على الروسية مارجريتا جاسباريان بنتيجة 6-2 و6-4 الليلة الماضية لتواصل مسيرتها نحو لقبها الـ24 في البطولات الأربع الكبرى.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، حسمت سيرينا المجموعة الأولى بسهولة إذ أنهت الشوط الأول بضربة إرسال ساحقة ثم كسرت إرسال منافستها غير المصنفة لتتقدم 2-صفر.

وتحول الزخم خلال المجموعة الثانية وقدمت جاسباريان أداءً واثقا، فيما ارتكبت سيرينا، الفائزة باللقب ست مرات، أربعة أخطاء مزدوجة لكن سيرينا انتفضت وحسمت شوطا من 16 نقطة بضربة إرسال ساحقة قبل أن تصرخ "هيا".

وقالت سيرينا بعد المباراة: "الأمر لم يكن محبطًا كما بدا التراجع في المجموعة الثانية سيساعدني على معرفة ما يجب تجنبه في المرة المقبلة".

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