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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتقادات شديدة لترامب بسبب دعوته أنصاره للإدلاء بأصواتهم مرتين

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:38 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عاصفة من ردود الفعل المستنكرة والغاضبة بسبب دعوته أنصاره للإدلاء بأصواتهم مرتين في الانتخابات الرئاسية التي يطمح خلالها للفوز بولاية ثانية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" إذا كان الملياردير المثير للجدل يلقي منذ أشهر ظلالًا من الشكّ على حسن سير الاستحقاق الرئاسي المقرّر في الثالث من نوفمبر، إلّا أنّه زاد من حالة الإرباك هذه بقوله الأربعاء تعليقًا على نظام التصويت المتّبع في ولاية كارولاينا الشمالية المتأرجحة، "دعوهم يرسلوا أصواتهم (عبر البريد) ودعوهم يصوّتوا حضوريًا".

وأضاف بنبرته الاستفزازية المعهودة والمحبّبة على قلبه "إذا كان نظامهم جيّدًا كما يقولون فهم لن يتمكّنوا من التصويت (مرّتين)".

ومنذ أشهر عديدة يبدي سيّد البيت الأبيض شكوكًا متزايدة بشأن نزاهة الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وهو يؤكّد، من دون أن يقدّم أيّ دليل ملموس على ما يقول، أنّ إدلاء الناخبين بأصواتهم عبر البريد، وهي طريقة يتوقع أن تشهد إقبالًا كبيرًا في الانتخابات المقبلة بسبب جائحة "كوفيد-19"، قد يؤدي إلى عملية تزوير واسعة النطاق.

وردًّا على تصريح ترامب قالت كارين برينسون بيل، مديرة مكتب الانتخابات في ولاية كارولاينا الشمالية إنّه "من غير القانوني التصويت مرّتين في الانتخابات".

بدوره ندّد المرشّح السابق للانتخابات التمهيدية الديموقراطية السناتور بيرني ساندرز بشدّة بتصريح ترامب.

وقال السناتور عن ولاية فيرمونت "لسنوات عديدة كذب دونالد ترامب بشأن +عمليات تزوير انتخابي+. اليوم، هو يدعو سكان ولاية كارولينا الشمالية إلى ارتكاب جريمة من خلال التصويت مرّتين".

وأضاف: "هذا الرئيس لا يؤمن بالديموقراطية. إنّه استبدادي يجب هزيمته".

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