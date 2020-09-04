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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قاضيات يؤدين اليمين القانونية لأول مرة بتاريخ الكويت

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:22 ص
قاضيات يؤدين اليمين
قاضيات يؤدين اليمين بالكويت
وكالات
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أدّت ثماني كويتيات اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ليصبحن أول قاضيات في تاريخ الكويت.

وتم تعيين القاضيات ضمن دفعة تتكون من 54 قاضيا وقاضية، في إطار المساعي لـ"تكويت" القضاء، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة إن "تجربة عمل القاضيات تقتضي تقييما بعد مضي مدة، حتى يمكن التوسع فيها، مشددا على دور القاضيات الجدد في إنجاح هذه التجربة".

وجاء قبول تعيين المرأة الكويتية في سلك القضاء بعد 6 أعوام من قبول 20 امرأة في النيابة العامة.

ولفتت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية الاجتماعية لولوة الملا إلى أن تعيين المرأة في سلك القضاء "هو مطلب رفعته الجمعية النسائية في الكويت منذ سنوات طويلة".

وأضافت متحدثة لوكالة فرنس برس: "هذا التعيين أثلج صدرنا ونعتقد اننا نخطو خطوات الى الأمام في مصاف الدول المتقدمة".

وحصلت المرأة الكويتية على حق التصويت والترشح للانتخابات في مايو 2005. وفي يونيو من العام ذاته عينت الحكومة أول وزيرة في تاريخ البلاد هي معصومة المبارك. وبعد أربعة أعوام، فازت أربع سيدات للمرة الأولى بمقاعد برلمانية.

يذكر أن البرلمان الكويتي أقر أول قانون يسمح للمرأة بالإدلاء بصوتها في الانتخابات عام 1973. كما عُيّنت أول امرأة في منصب سفير في عام 1993.

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