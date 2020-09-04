حالة إصابة بفيروس كورونا توقف إنتاج فيلم «ذا باتمان»

توقف إنتاج فيلم «ذا باتمان» بطولة روبرت باتينسون بسبب إصابة أحد أفراد الطاقم في موقع تصوير الفيلم بفيروس كورونا.وقالت متحدثة باسم شركة وارنر براذرز، إن أحد أفراد طاقم الإنتاج ثبت إصابته بالفيروس، وهو الآن في الحجر الصحي، وتم تعليق التصوير مؤقتًا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.ولم يكشف الإستوديو عن هوية الشخص الذي ثبت إصابته بالفيروس، وبدأ إنتاج فيلم «ذا باتمان» في يناير الماضي في بريطانيا بقيادة المخرج الأمريكي مات ريفز، لكنه توقف في منتصف مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.ولم يجر منذ ذلك الحين استئناف التصوير في استوديو ليفيزدين، بالقرب من لندن، إلا هذا الأسبوع.وإلى جانب باتينسون بطل فيلم «توايلايت»، يشارك في هذا الفيلم زوي كرافيتز وبول دانو وكولين فاريل وأندي سيركيس، ومن المقرر أن يجري عرضه في دور السينما في أكتوبر 2021.