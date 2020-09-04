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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول أمريكى: يجب إقناع لوكاشينكو بأنه لا يمكن أن يكون رئيسًا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:52 ص
لوكاشينكو
لوكاشينكو
وكالات
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قال المندوب الأمريكي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، جيمس جيلمور، إنه "يجب إقناع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأنه لا يمكن أن يكون رئيسا"، حسب تعبيره.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال المندوب في تصريح لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن "ما يجب أن نقوم به الآن هو أن نحاول إقناع لوكاشينكو بأنه لا يمكن أن يكون رئيسا في الظروف الحالية".

وتابع جيلمور قائلا، إن لوكاشينكو "يعتقد أن انتخابات مزورة مع قمع الشعب لاحقا أمر مقبول".

يذكر أن بيلاروس تشهد احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية منذ إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فيها يوم 9 أغسطس الماضي.

وأعلنت الدول الغربية، بينها الولايات المتحدة عدم اعترافها بنتائج الانتخابات، التي اعتبرتها "غير حرة وغير نزيهة". وهددت بفرض عقوبات على بيلاروس.

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