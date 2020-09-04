سبورت يصعق مستضيفه جريميو فى الدورى البرازيلى

ابتعد سبورت عن مؤخرة ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوز مفاجئ 2-1 على مستضيفه جريميو الليلة الماضية.ودخل سبورت المباراة بعد تحقيق فوز واحد وحصوله على أربع نقاط في ست مباريات لكنه انتصر بفضل هدف في كل شوط عبر باتريك وإياجو مايدانا.وقلص بيبي الفارق لجريميو قبل 13 دقيقة من النهاية وأنهى سبورت السجل الخالي من الهزيمة لجريميو منذ بداية الموسم.وعلى الرغم من دخول جريميو المباراة وهو في المركز 15 من بين 20 فريقا كان واحدا من فريقين فقط لم يخسرا هذا الموسم.وتراجع جريميو إلى المركز 16 متأخرا بمركزين عن سبورت.