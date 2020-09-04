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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طالبهن بـ«العلاج بالأحضان».. بلاغ ضد طبيب نفسى متحرش بطنطا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:07 ص
طبيب نفسى متحرش
طبيب نفسى متحرش
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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اعلنت نيابة طنطا عن فتح تحقيق بعدما تقدمت هيئة دفاع عن عدة فتايات وسيدات بتقديم شكوي رسمية أمام النيابة الكلية بمحكمة طنطا، ضد طبيب نفسي شهير بمدينة طنطا قام بالتحرش الجنسي وهتك عرضهم، حيث تقدمت 4 سيدات وفتايات ببلاغات رسمية.

وأوضح هشام هاشم وصموائيل ثروت، المحامان وأعضاء هيئة الدفاع عن السيدات، أنهما قاما بتقديم الشكوى للنيابة الكلية وبعدها تم فتح تحقيق عاجل استغرق 10ساعات بداية من الساعة الثانية ظهر يوم أمس الخميس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لافتًا إلى أن هناك بلاغات جديدة سوف تظهر الأيام القادمة.

يذكر أن هناك عدد من الفتيات فى مدينة طنطا اتهمت طبيب نفسى بالتحرش بهن داخل عيادته بعد أن يوهم ضحاياه بعلاجهن بالأحضان والتلامس الجسدي، زاعما أن هذه الطريقة معتمدة في العلاج خارج البلاد، بحسب ما أثاره بعض الضحايا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ودشن عدد من رواد "فيس بوك" هاشتاج لدعم لضحايا متحرش طنطا لفضح أ. ال ج الطبيب النفسي المتحرش بالفتيات، ومن خلال سردت العديد من الفتيات قضتهن مع الطبيب النفسي، متهمين إياه بالتحرش بهم خلال علاجهن داخل العيادة، والبعض أكد أنه طالبهن بالخروج معه للتنزه بزعم العلاج النفسي.

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