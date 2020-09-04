رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نشوب حريقين بأنبوبى نقل نفط بالجزائر

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:09 ص
حريقين بأنبوبى نقل
حريقين بأنبوبى نقل نفط
وكالات
طباعة
اندلع حريقان كبيران بسبب تسرب نفطي من أنبوبين لنقل البترول في منطقة أم الطيور بولاية الوادي، شمال شرق الصحراء الجزائرية قرب الحدود مع ليبيا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، وفقًا لوسائل إعلام جزائرية، فإن الحريق شب في خط حاسي مسعود سكيكدة وحاسي مسعود بجاية، وانتشرت لقطات فيديو توثق ألسنة طويلة لنيران مكثف وأعمدة دخان متصاعدة من المنطقة.

وقالت مديرية الحماية المدنية لولاية الوادي، في بيان أصدرته بهذا الصدد: "مصالحنا ما زالت في عين المكان لإخماد حريقين لتسرب نفطي من أنبوبين لنقل بترول، الأنبوب الأول خط حاسي مسعود سكيكدة، والثاني حاسي مسعود بجاية".

وأضافت: "مصالح (شركة) سونطراك بالمرارة أوقفت إمداد النفط في أنبوب خط سكيدة، الأنبوبان يبعدان على بعضهما مسافة حوالي 500 متر".

وأوضحت: "هناك 3 جرافات تقوم بفتح المسالك لوصول آلياتنا لإخماد الحريقين، العملية ما زالت متواصلة".

موضوعات متعلقة

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 4-9-2020 بالبنوك المصرية

طالبهن بـ«العلاج بالأحضان».. بلاغ ضد طبيب نفسى متحرش بطنطا

جريمة «الفيرمونت».. ترحيل ابنة نهى العمروسى لـ«سجن القناطر» خلال أيام

الزمالك يضرب بيراميدز بالثاني في الدقيقة 82

الصور

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

الأكثر قراءة

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

«جريمة الفيرمونت».. كل ما نعرفه عن «أهم قضية رأي عام في مصر»

«قد ينتظرهم الغرق».. فيضان النيل يهدد المتعدين على حرم النهر

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

سبورت يصعق مستضيفه جريميو فى الدورى البرازيلى

دراسة: إهمال الأمراض المزمنة تفاقم بسبب جائحة كورونا

الأهلى يكشف تفاصيل مشاركة ناشئات اليد فى الموسم القادم

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزر باليابان

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

تفاصيل فعاليات مهرجان المسرح التجريبى.. اليوم

الليلة.. فرقة عبدالحليم نويرة تحيى أمسية موسيقية بمسرح النافورة

السيرك القومى يقدم فقرات فنية واستعراضية بمركز طلعت حرب.. اليوم

59 نصًا إبداعيًا عن كورونا في «أحاديث الجائحة»