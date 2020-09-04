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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تفاصيل فعاليات مهرجان المسرح التجريبى.. اليوم

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:23 ص
مهرجان المسرح التجريبى
مهرجان المسرح التجريبى
نضال ممدوح
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تعقد في الثالثة من عصر اليوم الجمعة٬ ورشة العمل الخاصة بـ"الأداء الصوتي لممثل المسرح" والتي تقدمها الدكتورة نيفين علوبة٬ وتستمر حتى السادسة، بقاعة الرقص بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن برنامج الورش التدريبية المصاحب لفعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

ولاستيعاب مزيد من المتدربين والراغبين في الاستفادة ستكون الورشة متاحة على شاشة السينما بالمركز ذاته.

في سياق متصل، يعرض في الرابعة العرض الأرميني "الجوعى" وسيكون متاحا لجمهور المهرجان عبر قناته الرسمية علي اليوتيوب٬ ضمن عروض قسم ذاكرة المهرجان٬ والعرض من إخراج ريبين بابيان.

وضمن منافسات مسابقة مسرح الحظر٬ يشاهد جمهور المهرجان عرضًا بعنوان "ذكريات مرغمة" للمخرج إيمانويلا كاروكسكي، وهو إنتاج مشترك لدول اليونان، كندا، الأرجنتين، السويد، انجلترا، فرنسا ومدته 60 دقيقة.

كما يقدم عرض "روتاس2020" وهو أيضا إنتاج مشترك لكن لدول البرازيل، سويسرا، فرنسا، ألمانيا، مصر، الهند، ومدته ثلاثون دقيقة.

أما بالنسبة لقسم العروض المصورة سيتم تقديم العرض الصيني "أرض لوتشا" للمخرج زهاو ميو.

بينما يتابع جمهور مسابقة العروض الحية٬ مع لجنة تحكيم المسابقة عرض "الأبرياء" للمخرج حسام قشوة في تمام السابعة مساءا علي المسرح المكشوف بدار الأوبرا.

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