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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كيز تواصل مسيرة الانتصارات ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:41 ص
ماديسون كيز
ماديسون كيز
وكالات
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سحقت الأمريكية ماديسون كيز الإسبانية أليونا بولسوفا بنتيجة 6-2 و6-1 في أقل من ساعة لتبلغ الدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، فازت كيز، وصيفة البطلة في 2017 وبلغت الدور قبل النهائي في 2018، في أول ثلاثة أشواط ضد منافستها غير المصنفة التي كسرت الإرسال بعد خطأين سهلين في نهاية المجموعة الأولى لكنها لم تستطع التعويض.

وارتكبت كيز، التي تغلبت على تيميا بابوش في 55 دقيقة في الدور الأول، أكثر من 12 خطأ سهلًا لكنها عوضت ذلك بضرباتها الأمامية الرائعة وإرسالها القوي إذ سددت ست ضربات إرسال ساحقة.

وتلعب كيز في الدور الثالث ضد الفرنسية أليز كورنيه.

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