الدفاع الروسية: 43 طائرة أجنبية قامت بالاستطلاع قرب حدود روسيا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 43 طائرة أجنبية قامت بنشاط استطلاعي قرب الحدود الروسية خلال الأسبوع الأخير، حسبما نقلت صحيفة "النجم الأحمر" الرسمية التابعة للوزارة.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" أشارت الصحيفة إلى أن 3 طائرات مسيرة شاركت كذلك في عمليات الاستطلاع قرب الحدود الروسية.وأكدت أنه خلال الأسبوع الأخير أقلعت الطائرات الروسية 5 مرات من أجل منع انتهاك الحدود الروسية، ونفذت تلك المهمة بنجاح.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أكثر من مرة عن اعتراض الطائرات الروسية لطائرات استطلاع وقاذفات لدول الناتو فوق مياه البحر الأسود والبلطيق وبحر بارنتس.